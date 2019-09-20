https://static.news.ru/photo/5150a2fa-9923-11e9-bd7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Maypicture alliance/Global Look Press

Курьёзный случай произошёл во время выступления представителя администрации президента США перед журналистами. Он оговорился, и обвинил Украину в оккупации части России.

Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны, включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договорённостей, — приводит его слова РИА Новости.

При этом журналисты, услышав произнесённые представителем Белого дома слова, переспросили его, что он имеет в виду.

После чего он уточнил, что США не признают Крым российской территорией и считают его частью Украины.

Ранее News.ru писал о том, что американские военные из 101-й воздушно-десантной дивизии «Клекочущие орлы» приедут на Украину. Об этом заявил посол Незалежной в США Валерий Чалый. Иностранцы прибудут в Яворовский учебный центр, созданный во Львовской области.