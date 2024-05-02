В США украинского хакера приговорили к тюремному сроку Минюст США: украинский хакер Васинский приговорен к более чем 13 годам тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский суд приговорил украинского хакера Ярослава Васинского к более чем 13 годам тюремного заключения за совершенные киберпреступления, говорится на официальном сайте Минюста США. По данным ведомства, гражданин Украины также обязан выплатить свыше $16 млн в качестве компенсации.

Гражданин Украины был приговорен сегодня к 13 годам и семи месяцам тюрьмы и обязан выплатить более $16 миллионов в качестве компенсации за роль в проведении более 2,5 тысячи атак с использованием программ-вымогателей, — уточнили представители Минюста.

Ранее стало известно, что украинская хакерская группа Beregini опубликовала документы ВСУ, касающиеся потери американских танков Abrams в зоне проведения специальной военной операции. В публикации, размещенной в Telegram-канале группы, утверждается, что украинская армия безвозвратно потеряла по меньшей мере один такой танк. Уточняется, что он получил критические повреждения в результате атаки двух дронов в районе села Бердичи.

Опубликованные документы представляют собой рапорты украинских командиров, в которых указываются не только обстоятельства уничтожения танков, но и потери среди экипажей боевых машин. В них фигурируют по меньшей мере три танка, получившие заводские номера UKR002, UKR006 и UKR005.