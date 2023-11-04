В США указали на возможные проблемы ВСУ с наступлением зимы NI: зима принесет ВСУ большие проблемы, российская армия готова к холодам

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency|Global Look Press

Зима принесет значительные проблемы Вооруженным силам Украины, написала в своем материале обозреватель американского журнала National Interest Марина Мирон. При этом российская армия, по ее мнению, к наступлению холодов готова.

Дроны, особенно меньшие по размеру, такие как DJI Mavic, которые используются украинскими военными, труднее использовать при низких температурах, ветре или снеге, — говорится в материале.

Она также указала, что наиболее опасным для Украины станет повреждение энергетической инфраструктуры. Отсутствие электричества «способно подорвать все — от связи до работоспособности полевых госпиталей», подчеркнула Мирон.

При этом Россия, по мнению журналистки, приложила значительные усилия для подготовки к боевым действиям при экстремально низких температурах. По словам Мирон, именно для этого российская армия много лет проводила учения в Арктике.

Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что зимой энергетику Украины ждет тяжелая ситуация из-за зависимости экономики от России. Эксперт уточнил, что во время холодов на энергетическую сферу всегда приходится большая нагрузка, уже сейчас на Украине наблюдаются большие проблемы с логистикой и электростанциями из-за критического состояния объектов инфраструктуры. По словам политолога, у Украины нет технических возможностей провести модернизацию, а Россия «на данном этапе истории не станет этим заниматься».