В США указали на ключевую проблему ВСУ Директор Центра разведки Хумински: важнейшей проблемой ВСУ стало состояние личного состава

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Одной из важных проблем Вооруженных сил Украины стали сами военные, написал в колонке для Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински. По его словам, Запад может поставить всю помощь мира, но увеличить численность украинцев не может.

Здесь самой важной проблемой, помимо западных поставок и единства, был, очевидно, личный состав. <...> Запад может предоставить всю помощь в мире, но не может создать больше украинцев, — написал Хумински.

По мнению бывшего разведчика, на плечи Европы также легло бремя обеспечения боеспособности личного состава ВСУ. Он отмечает, что Запад должен вывести украинских военнослужащих с передовой на оздоровительный отдых, а также обучить и организовать возвращение на линию фронта.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин ранее заявил, что на Украине закончились офицеры, способные качественно выполнять свою работу. По его словам, внутри страны происходит истерика, которую можно назвать «агонией перед концом».

Ранее военнослужащий ВСУ рассказал, что украинские солдаты массово бегут с линии фронта после артиллерийский обстрелов. По его словам, на бойцов действуют деморализующе массированные и продолжительные удары ВС РФ.