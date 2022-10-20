В США указали на условие прекращения финансирования Украины Axios: США могут остановить помощь Украине при победе республиканцев на выборах

Фото: Sean Kilpatrick/STRSKP/Global Look Press

Вашингтон может отказаться от финансовой помощи Украине. Такая возможность может появиться в случае победы республиканцев на ноябрьских выборах в палату представителей Конгресса США, сообщает Axios со ссылкой на членов партии.

Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете, — считает член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг.

Подход Вашингтона к финансированию Киева изменится вместе с трансформацией мнения избирателей в США. А это может случиться, когда американцы окажутся в условиях рецессии, уверен другой республиканец Кевин Маккарти.

Член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол завил, что республиканцы хотят «видеть больше подотчетности и надзора» в вопросе финансирования Киева.

Издание отмечает, что в мае против пакета помощи Украине на 40 млрд долларов проголосовали 57 республиканцев в палате представителей.

Ранее президент США Джо Байден уполномочил Госдепартамент страны выделить новый пакет военной помощи Украине. Сумма пакета, о котором стало известно 15 октября, составит $725 млн. В новый пакет помощи предполагается включить броневики и боеприпасы.