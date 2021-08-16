В США указали на тревожный сигнал для Украины

Уход США из Афганистана является тревожным сигналом для союзников Вашингтона, не входящих в НАТО. Такое мнение высказал обозреватель издания National Interest Николас Гвоздев.

По словам эксперта, во внешней политике Вашингтона существует чёткое разграничение между государствами, с которыми заключён альянс по договору, и всеми остальными. Поэтому использование термина «союзник» в отношении Украины и Грузии не должно чрезмерно обнадёживать руководство этих стран.

Гвоздев напомнил, что в 2012 году Афганистан был обозначен в качестве главного союзника США вне НАТО. В те времена казалось, что страна может стать ключевой для распространения влияния Вашингтона в регионе. Теперь же, после падения под ударами «Талибана» (террористическая организация, запрещённая в РФ) официального правительства страны практически никто в Штатах на упоминает, что Кабул был союзником Вашингтона.

Наблюдая за событиями в Кабуле, правительства в Киеве, Тбилиси или Кишинёве могут задаться справедливым вопросом: принесёт ли им даже получение статуса государства-партнёра, не являющегося членом НАТО, много пользы, — отмечает эксперт.

Таким образом, по словам Гвоздева, у «союзников США» от Афганистана до Венгрии возникли путаница от трактовки термина и непонимание, какие шаги готова предпринять Америка от имени своих сателлитов.

В минувшее воскресенье, 15 августа, СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».

В ночь на понедельник, 16 августа, представитель политического офиса «Талибана» Мохаммед Наим сообщил, что война в стране закончена, форма государственного правления будет определена в ближайшее время.