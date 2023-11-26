В США рассказали, что потеряет Украина из-за просчета Зеленского Аналитик Джонсон: Украина потеряет Херсон и Одессу из-за действий Киева

Фото: МО Украины

Украина лишится Херсона и Одессы из-за просчета руководства страны, которое под влиянием западных государств отказалось заключать мир с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Он убежден, что на текущий момент у президента Украины Владимира Зеленского мало шансов улучшить ситуацию в стране. Джонсон считает, что Украина продолжит терять территории.

У украинцев был шанс добиться мира, и у них тогда остались бы Херсонская и Запорожская области, но теперь уже нет. Русские никогда не отдадут эти области и, скорее всего, освободят Харьков и Одессу, — сказал он.

Обозреватель Globe and Mail Конрад Якабушки ранее заявил, что Зеленский в последнее время заметно волнуется. По его словам, такое поведение украинского президента легко объяснить тем, какое плачевное положение складывается на международной арене, заявил автор материала. Палестино-израильский конфликт, отвлекающий внимание от Украины, усталость Запада от конфликта в Восточной Европе — все это беспокоит главу Украины, считает он.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что лидеры стран НАТО втайне требуют от Зеленского покинуть свой пост. По его мнению, Запад хочет поставить на его место более надежного кандидата, который должен будет начать переговоры с Россией.