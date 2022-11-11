В США указали на сложности с союзниками из-за поддержки Украины NI: США массово теряют союзников из-за политики поддержки Украины

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Белый дом

Вашингтон отталкивает от себя партнеров из-за попытки навязать им антироссийскую политику, пишет The National Interest. Отмечается, что представители администрации отреагировали негативно на нейтральную позицию ряда стран Латинской Америки, Африки и Азии в отношении России. Автор материала также указал на нежелание Белого дома идти на контакт с Китаем, Турцией и Саудовской Аравией.

Официальные лица США плохо отреагировали на настороженную, квазинейтральную позицию ключевых держав Азии, Африки и Латинской Америки, тем самым еще больше отчуждая эти страны, — сказано в публикации.

В статье тактику США назвали «провальной», так как американские власти выбрали путь силовых методов вместо компромиссов, заранее не убедившись в том, что имеют полную поддержку международного сообщества. Эти шаги привели к сближению Москвы и Пекина, заключил автор.

Страны Европейского союза выразили серьезные опасения из-за принятого в США законе по инициативе президента Джо Байдена о снижении инфляции, сообщил ранее телеканал CNBC со ссылкой на анонимного европейского чиновника. Источник издания отметил, что в Европе был создан конгломерат из 27 министров, которые заявили, что мера угрожает европейской промышленности. В списке из девятых пунктов также числятся налоговые льготы для американских автопроизводителей электрокаров.