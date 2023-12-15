В США указали на слова Путина о конце «халявы» для Украины Конгрессмен Хойер: Путин сказал, что Запад отступает в вопросе защиты свободы

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Член палаты представителей США Стени Хойер на последнем в 2023 году заседании законодательного органа посетовал на нежелание конгрессменов поддерживать законопроект о новой военной помощи Украине, сообщает РИА Новости. По его мнению, это дало повод президенту России Владимиру Путину говорить об отступлении Запада в вопросе защиты свободы.

Российский лидер ранее заявил, что Украина уже почти ничего не производит, в Киев все привозят «на халяву», но она может когда-то закончиться, и, судя по всему, «заканчивается помаленьку».

Владимир Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит. Другими словами, Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы. А места в этом зале пустуют, — подчеркнул конгрессмен-демократ.

Политик раскритиковал оппонентов из Республиканской партии. Он считает, что Путин якобы высказывает поддержку законодателям США, не желающим согласовывать новую помощь Киеву.

Ранее Владимир Путин на прямой линии заявил, что Молдавия определенное время сохраняла за собой статус беднейшей страны Европы. По его мнению, сейчас это почетное место закрепилось за Украиной. Говоря про Молдавию, президент напомнил, что страна получает от России энергоносители по достаточно низким ценам. По его словам, если она хочет последовать примеру Германии, вынужденной закупать у США газ, который дороже на 30%, то Россия не будет этому препятствовать.