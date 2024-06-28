В США забеспокоились из-за «Трампокалипсиса» после дебатов Байдена Советник основателя LinkedIn: дебаты Байдена повысили риск «Трампокалипсиса»

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Исход дебатов президента США Джо Байдена с экс-лидером страны Дональдом Трампом увеличил вероятность «Трампокалипсиса», считает неназванный советник сооснователя соцсети LinkedIn Рида Хоффмана, слова которого приводит газета Washington Post. В своем письме он отметил, что у Байдена была «ужасная ночь», подтвердившая опасения по поводу его преклонного возраста.

Наши шансы на «Трампокалипсис-2» только что существенно возросли, — написал советник Хоффмана, назвав этот исход «трагичным».

Дебаты прошли в ночь на пятницу, 28 июня, и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания. Американский предприниматель Илон Маск написал в своей соцсети, что победителем прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии.

В ходе дебатов с Трампом американский лидер неоднократно запинался, хрипел и говорил очень тихо. В Сети появился ролик, в котором президент США стоит с приоткрытым ртом. Американские аналитики назвали это настоящей катастрофой для Байдена. В комментариях под трансляцией дебатов на YouTube пользователи назвали политика позорным, а также констатировали завершение карьеры 81-летнего демократа.