В США указали на принципиальную разницу между Россией и Украиной Американский журналист Хотинер: Россия обладает суверенитетом в отличие от Украины

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Россия никогда не шла на компромисс со странами Запада, поэтому ее можно назвать независимым государством, заявил американский журналист The New Yorker Исаак Хотинер. По мнению обозревателя, этим РФ отличается от Украины, не имеющей суверенитета.

Украина, вероятно, все же не суверенная страна. А Россия суверенная, — поделился своим мнением Хотинер.

Его коллега Кристофер Калдуэлл согласился с данным тезисом. Он считает, что суверенитетом обладают лишь те страны, которые способны противостоять тенденциям, навязанным США и Европой.

Кроме того, в ходе беседы журналисты порассуждали о феномене популярности политики президента России Владимира Путина среди западного консервативного сообщества. Собеседники пришли к выводу, что российский президент придерживается традиционных представлений о суверенитете. Хотинер и Калдуэлл считают, что Россия считается с критикой Запада, однако продолжает действовать по своим правилам.

Ранее политолог Джон Миршаймер заявил, что Путин, начиная военную операцию на Украине, не был движим имперскими амбициями, как считает большинство в США. По его словам, Кремль вступил в конфликт из-за попыток западных стран загнать страну в угол.