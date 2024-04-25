В США указали на отсутствие фундаментального перелома на Украине Салливан: отсутствие техники США у ВСУ не привело к фундаментальному перелому

Фото: МО Украины

Пауза в поставках американской техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) фундаментально не повлияла на ход украинского конфликта, заявил на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, сдвига в основополагающей динамике боев не было зафиксировано.

Вы можете измерить воздействие различными способами. Что касается непосредственно территории, то мы говорим о тактических потерях на востоке, а не о каком-то фундаментальном структурном сдвиге в основополагающей динамике конфликта, — обратил внимание американский политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не осведомлен о возможных планах Соединенных Штатов поставить Украине новые ракеты ATACMS. Американский сенатор Линдси Грэм ранее призвал предоставить Киеву дальнобойные версии этого вооружения, в частности для ударов по Крымскому мосту.

До этого военный эксперт Алексей Суконкин не исключал, что власти США могут передать Украине крылатые ракеты ATACMS с увеличенной дальностью до 300 км в обход решения конгресса о выделении финансирования. По его мнению, это оружие может стать «очень опасным и болезненным» для ВС РФ.