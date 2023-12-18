В США указали на опасную тенденцию в украинской армии AP: военнослужащие ВСУ стали открыто выражать сомнения в решениях Киева

Фото: МО Украины

Внутриполитические разногласия на Украине распространились на рядовой состав ВСУ, пишет Associated Press (AP). Как отмечает агентство, украинские военнослужащие начали сомневаться в эффективности решений, принятых руководством страны и их недовольство становится все более открытым.

Беспокойство в коридорах власти распространилось и на рядовой состав вооруженных сил, у которых все чаще возникают опасения по поводу неэффективности и неправильного принятия решений внутри бюрократии, от которой они зависят в том, что касается обеспечения их боеготовности, — говорится в публикации.

Военнослужащие обеспокоены тем, что российская армия лучше оснащена для сражений, и разочарованы необходимостью обороняться в изнурительных боях. Усталость на поле боя выплеснулась наружу и показала разногласия между военным и политическим крылом Киева. Так, президент Владимир Зеленский публично оспорил слова главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте, а мэр Киева Виталий Кличко продолжает открыто критиковать украинского лидера.

Ранее в США обратили внимание, что Запад поменял тон в общении с Зеленским, который пытается убедить партнеров продолжать оказывать ему военную помощь. Отмечалось, что Киев рискует потерять поддержку из-за позиции правых скептиков.