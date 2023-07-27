Херш: Украина использовала зерновую сделку для транспортировки наркотиков

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зерновая сделка, которая позволила вывозить с Украины сельскохозяйственную продукцию, имела темную сторону, сообщил американский журналист Сеймур Херш. На своем портале он подчеркнул, что гуманитарный коридор в Черном море использовался для транспортировки наркотиков.

По его словам, за время существования черноморской инициативы Одесса стала своеобразным хабом для наркотрафика, однако экспортировались с Украины не только запрещенные вещества. Ссылаясь на неназванного чиновника из США, журналист отметил, что Киев тайно экспортировал нефть, полученную из России.

Одесский экспорт включал незаконные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала из России, — сказал собеседник Херша.

Российская сторона отказалась продлевать свое участие в зерновой сделке, в рамках которой игнорировались требования Москвы. Как заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, генсек ООН Антониу Гутерриш ранее направил письмо президенту РФ Владимиру Путину. В послании был изложен план действий, согласно которому условия Москвы будут «выполнены когда-то». В Кремле такой сценарий считают неприемлемым.

Представитель Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, дал понять, что США и ЕС работают над неким планом по вывозу украинского зерна по суше. Чиновник предупредил, что такой механизм будет гораздо менее эффективным в сравнении с экспортом по морю.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.