В США указали на дипломатическую победу Путина CNN: отношение Африки к России является дипломатической победой Путина

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Владимир Путин

Визит главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Москву можно считать дипломатической победой президента России Владимира Путина, заявил в эфире телеканала CNN журналист Дэвид Маккензи. По его мнению, африканские государства сильно зависят от Украины и РФ в плане импорта продовольствия и удобрений.

Несколько африканских государств в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений, — пояснил Маккензи.

Он также подчеркнул, что по этой причине африканские страны не поддержали резолюцию ООН, осуждающую спецоперацию России. Отмечается, что если у Африки не будет возможности получить зерно с Украины или из РФ, то страна столкнется с высоким ростом цен на продовольствие и с дефицитом продуктов.

Ранее президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл призвал Евросоюз снять санкции, ограничивающий поставки зерна и удобрений из РФ. Он отметил, что введенные рестрикции наносят удар по продовольственной безопасности континента.