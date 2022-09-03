Грозивший врезаться в Walmart угонщик самолета приземлился в поле В США полиция задержала мужчину, грозившего врезаться в Walmart на угнанном самолете

Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Угонщик небольшого двухмоторного самолета, грозивший протаранить супермаркет Walmart в Миссисипи (США), приземлился в поле, сообщает Starkville Daily News. По данным газеты, пилот остался жив и даже не повредил воздушное судно. Его уже задержала полиция, передает Magnolia State Live.

Самолет приземлился в поле между Эшлендом и Грейвстоуном. Воздушное судно не повреждено, пилот жив, — написали в газете.

Ранее в американских СМИ сообщили, что работник аэропорта в Миссисипи угнал самолет и несколько часов кружил над городком Тупело.

Телеведущий Леонид Якубович рассказал, как угнал самолет ради супруги Марины. Как вспоминает телеведущий, когда они начали встречаться, он захотел произвести впечатление на свою будущую спутницу жизни и даже ради нее угнал самолет. Он запер коллег в буфете, добыл для них выпивку и закуску и пока занимался поисками самолета, вся группа напилась. Примерно через восемь часов он нашел самолет, топливо, собрал экипаж. В итоге все благополучно улетели домой.