В США удивились состоянию российской экономики под санкциями Financial Times: экономика России под санкциями держится лучше, чем многие ожидали

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Несмотря на многочисленные санкции, российская экономика держится лучше, чем многие того ожидали. Об этом пишет газета Financial Times. В числе факторов, удержавших РФ от крушения, издание называет действия Центробанка и рост продаж нефти.

FT отмечает, что действия Центрального банка России по введению контроля за движением капитала и повышением процентных ставок, помогли стабилизировать рубль, а рост продаж нефти в Китай, Индию и Турцию помог противодействовать снижению экспорта в Евросоюз.

При этом авторы материала предполагают, что в будущем самое существенное влияние на Россию окажет потеря западных технологий и компонентов. В FT предполагают, что Китай или другие страны не смогут полностью компенсировать эти потери.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США вывело из-под санкций против России операции, связанные с пенсионными выплатами. Это следует из генеральной лицензии. В документе также указано, что он будет использоваться в замен прошлого варианта от 2 июня, по которому разрешались только операции, необходимы для обработки пенсионных платежей американским гражданам.