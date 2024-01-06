В США удивились сообщению о «секретной» госпитализации главы Пентагона Журналист Тодд Сандерс возмутился «секретной» госпитализации главы Пентагона

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Ллойд Остин

Американский журналист и телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс возмутился сообщению о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. В соцсети Twitter (X) он обратил внимание, что Остин оказался в больнице еще в первый день нового года, однако стало известно об этом только 5 января.

Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. К чему такая секретность? — написал он.

Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Пресс-служба ведомства сообщила об этом только 5 января и отметила, что министр идет на поправку и рассчитывает вернуться к работе на следующий день.

Ранее Остин заявил, что Пентагон начинает многонациональную операцию «Страж процветания» по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. По его словам, несколько стран, в том числе Великобритания, Бахрейн и Канада, планируют таким образом укрепить безопасность в регионе и дать мятежникам «коллективный ответ».

Шеф Пентагона до этого запланировал добиться от властей Израиля конкретной информации о целях правительства в секторе Газа. Для этого он собрался «давить» на Тель-Авив в соответствующем вопросе. Американский министр также хотел обсудить меры по сокращению ущерба гражданскому населению палестинского анклава и затронуть вопрос об увеличении доступа к гуманитарной помощи населения Газы.