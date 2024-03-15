В США учительницу заподозрили в изнасиловании 12-летнего школьника

В США арестована педагог Лорен Кинг, подозреваемая в изнасиловании 12-летнего ученика, передает FOX 4. Родители школьника обнаружили переписку ребенка с учительницей и обратились в полицию 3 марта. Спустя четыре дня женщину задержали.

32-летняя Лорен Кинг работала в службе поддержки в образовательном центре для детей с особенностями развития во Флориде. 7 марта ей уже было предъявлено два обвинения в непристойном развратном поведении.

В 28-страничном полицейском рапорте говорится, что Кинг начала писать ученику 28 января. Она дала ему свой номер вместе с некоторыми инструкциями: удалять сообщения, когда она отправит, после прочтения. Полиция утверждает, что женщина отправляла свои откровенные фотографии и видео сексуального характера.

В ноябре в городе Волхов Ленинградской области была задержана социальный педагог местной школы. Бывший муж нашел в ее ноутбуке старое видео, где она совершает в отношении их общего пятилетнего сына действия сексуального характера. Позже при обысках в вещах женщины были обнаружены медкарты детей из школы.

В сентябре в Москве задержали женщину, которая насиловала свою 12-летнюю дочь на камеру, чтобы продавать видео педофилам. О происходившем девочка рассказала друзьям семьи, а те обратились в полицию.