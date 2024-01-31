В США педагог смогла избежать наказания за связь с ученицей

В США учительница рисования из штата Нью-Джерси избежала тюремного заключения за длительную сексуальную связь с ученицей году, сообщает New York Post. По данным издания, суд приговорил женщину к трем годам условно и пожизненному нахождению под надзором властей после того, как ее бывшие ученики выступили в ее поддержку.

45-летнюю Кристин Кнудсен арестовали в сентябре 2021 года за совращение 17-летней ученицы в 2017 году. Суд установил, что, помимо сексуальной связи, женщина принимала вместе с пострадавшей некие «опасные вещества», которые сама же ей и давала.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.