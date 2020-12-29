В США у медбрата выявили COVID-19 после прививки вакциной Pfizer

https://static.news.ru/photo/5a3acfdc-4a8c-11eb-ad70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikael Fritzon/Tt/Global Look Press

У медбрата из американского города Сан-Диего выявили коронавирус спустя восемь дней после вакцинации препаратом Pfizer.

Прививку он сделал 18 декабря. По словам медика, у него в течение дня после этого болела рука, но больше никаких побочных эффектов не наблюдалось.

В канун Рождества после работы он почувствовал ухудшение самочувствия, появилась боль в мышцах, озноб, усталость. После праздника медбрат сдал тест на коронавирус и результат оказался положительным.

Специалист по инфекционным заболеваниям Кристиан Рамерс заявил телеканалу ABC 10News, что не видит в этом ничего удивительного. По его мнению, медбрат мог заразиться как до вакцинации, так и после неё. Он пояснил, что защита от коронавируса вырабатывается примерно через 10–14 дней после прививки.

По словам инфекциониста, данный случай показывает, что вакцины не могут мгновенно изменить ситуацию с коронавирусом, поэтому ношение масок и соблюдение других ограничений важно и после вакцинации.

Ранее NEWS.ru писал, что избранный президент США Джо Байден посетовал на медленные темпы вакцинации населения страны от коронавируса. Он заявил, что даже в случае наращивания производства и ускорения вакцинации на прививку большинства населения страны уйдут месяцы, а при текущем положении дел на это потребуются годы. Он также предупредил, что ждать в ближайшее время улучшения эпидситуации не стоит.

США продолжают лидировать по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. С начала пандемии в стране зафиксировано 19,5 млн случаев заражения. Жертвами инфекции стали 338,6 тысячи человек.