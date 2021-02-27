В США трое полицейских пострадали при взрыве неизвестного устройства

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В американском штате Канзас не менее трёх правоохранителей получили ранения при взрыве неизвестного устройства. Инцидент произошёл в городе Уичито при проверке помещения в пустующем доме.

Стражи порядка были направлены для проверки нежилого дома в этом районе. Трое служащих получили ранения в результате возможного взрыва неизвестного устройства, когда вошли в здание, — говорится в публикации местного полицейского управления в Twitter в субботу.

В результате происшествия, трое полицейских были доставлены в больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. К расследованию привлечены сотрудники взрывотехнического отряда и агенты Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США.