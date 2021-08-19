В США трое вакцинированных сенаторов заразились коронавирусом
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:20, 20 августа 2021
Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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В США три сенатора, ранее вакцинированные от коронавируса, сообщили о выявлении у них COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Так, 77-летний независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг рассказал, что его тест на коронавирус оказался положительным, несмотря на принимаемые меры предосторожности и вакцинацию.
Хотя мне не очень хорошо, я определённо чувствую себя лучше, чем если бы у меня не было прививки, — сообщил сенатор в своём Twitter.
Также о положительных результатах теста сообщили 70-летний сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер и 69-летний демократ от штата Колорадо Джон Хикенлупер. Оба утверждают, что чувствуют себя хорошо.
Ранее врачи назвали опаснейшее осложнение коронавируса.