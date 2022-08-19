В США трёх мужчин обвинили в убийстве известного мафиози Минюст США: трёх мужчин обвинили по делу об убийстве известного мафиози в тюрьме

Фото: Яндекс.Дзен

По делу об убийстве известного гангстера Джеймса Уайти Балджера проходят трое мужчин. Об этом сообщили в Минюсте США. Балджер погиб в 2018 году в тюрьме, где отбывал пожизненное заключение.

По информации Минюста, обвинения в сговоре с целью убийства первой степени предъявлены 55-летнему Фотиосу Гису, 48-летнему Полу Декологеро и 36-летнему Шону Маккинону.

Балджер был убит в октябре 2018 года. Причиной смерти стали многочисленные удары по голове. На тот момент гангстеру исполнилось 89 лет. В 2013 году суд признал его виновным в 11 убийствах, которые он совершил в 1970-80-х годах. Балджер являлся главарем ирландской преступной группировки Winter Hill Gang в Бостоне.

Считается, что именно Балджер стал прототипом героя фильма Мартина Скорсезе «Отступники» — главы ирландской мафии Фрэнка Костелло.

Ранее сообщалось, что в США автомобиль марки BMW, в котором был убит хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур, выставили на продажу почти за $2 млн.