https://static.news.ru/photo/f0c40914-6c6b-11ea-af6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aaron Schwartz/Global Look Press

Результат теста на заражение COVID-19 у американского сенатора Рэнда Пола оказался положительным. Об этом сообщил офис члена сената.

При этом в администрации Пола отметили, что симптомов болезни у него нет.

Senator Rand Paul has tested positive for COVID-19. He is feeling fine and is in quarantine. He is asymptomatic and was tested out of an abundance of caution due to his extensive travel and events. He was not aware of any direct contact with any infected person. — Senator Rand Paul (@RandPaul) March 22, 2020

23 марта в связи с мерами противодействия пандемии коронавируса в некоторых магазинах пригорода Вашингтона власти ввели ограничения на продажу товаров. Согласно списку ограничений, покупатели могут приобрести не более двух куриц, не более двух упаковок говяжьего фарша и не более трёх упаковок сыра. Туалетную бумагу и питьевую воду продают по одной единице в одни руки. Обыкновенной бумаги, салфеток и бумажных полотенец уже нет в наличии.

18 марта сенат Конгресса США одобрил проект о программе помощи при коронавирусе, которую предложил глава Белого дома Дональд Трамп. Согласно этому документу, из американского бюджета будут выделены средства для оказания помощи гражданам, которые пострадали от вспышки нового заболевания.

Как писал NEWS.ru, руководство Соединённых Штатов также заявило о готовности выделить примерно по три тысячи долларов на семью в рамках пакета мер по стимулированию экономики для преодоления последствия пандемии.