В США телеканалы призвали Байдена и Трампа участвовать в дебатах

Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Основные американские телекомпании и телеканалы призвали президента США Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа принять участие в телевизионных дебатах перед президентскими выборами. Представители ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News написали коллективное письмо политикам, сообщил телеканал ABC.

Мы, нижеподписавшиеся национальные новостные организации, призываем предполагаемых кандидатов в президенты публично взять на себя обязательство участвовать в предвыборных дебатах до ноябрьских выборов, — говорится в обращении.

В письме говорится, что, если есть что-то, с чем американцы могут согласиться в это поляризованное время, так это то, что ставки на этих выборах исключительно высоки. По данным каналов, на этом фоне просто нет замены для дебатов между кандидатами и перед американским народом о видении кандидатами будущего и их нации.

Ранее президент США Джо Байден в рамках предвыборной речи заявил, что на предстоящих выборах на кон поставлена американская демократия. Политик пообещал посвятить ее защите остаток своего правления.

Большая часть речи была посвящена критике соперника в президентской гонке, экс-президента Штатов Дональда Трампа. Того Байден обвинил в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками. Самого республиканца он назвал «верховным отрицателем выборов».