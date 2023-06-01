В США телеканал выдал обрушившийся дом в Айове за атаку дрона в Москве

Фото: AP/TASS

В Айове обрушилась часть шестиэтажного жилого дома

Американский телеканал Newsmax выдал видеозапись, на которой запечатлен обрушившийся жилой дом в Девенпорте штата Айова за последствия атаки украинских беспилотников на Москву 31 мая. На представленном телесюжете кадре можно увидеть обрушившийся подъезд шестиэтажного здания, хотя известно, что повреждения от атак БПЛА в тот день в Москве были незначительными.

В Москве рано утром [31 мая] произошло нападение. Несколько зданий были атакованы беспилотником, — заявила журналистка в ходе эфира.

При этом команду редакторов не смутили указатели на английском языке, а крушение части дома в Айове произошло совсем недавно — 29 мая.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье были зафиксированы прилеты БПЛА. Один из дронов попал в жилую многоэтажку.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя инциденты с беспилотниками в России, заявляла, что США не поддерживают атаки ВСУ внутри России. Она добавила, что Вашингтон сосредоточен на предоставлении Киеву военной техники и помощи в подготовке солдат ВСУ, необходимых для возвращения суверенной территории. Про атаку БПЛА она также сказала, что в Белом доме «собирают данные».