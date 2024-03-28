В США связали увольнение Нуланд с терактом в «Крокус Сити Холле» Джимми Дор: Нуланд убрали из Госдепа за организацию теракта в «Крокусе»

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Нуланд

Американский комик и публицист Джимми Дор заявил, что Викторию Нуланд убрали с поста замгоссекретаря США, так как она «спланировала» теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». На своем YouTube-канале Дор отметил, что ранее «маньячка» Нуланд угрожала президенту России Владимиру Путину «неприятным сюрпризом».

Мне рассказали, что одна из причин, по которой она покинула пост, — то, что она спланировала все это. Эту провокацию в отношении России. Она зашла слишком далеко. Ей не стоило так поступать, — заявил Дор.

Он также приводит слова экс-разведчика США Тони Шаффера, который указал, что Вашингтон предупредил Россию об опасности — то есть американцы «имели предварительную фору».

Ранее издание The New York Times сообщило, что спецслужбы США передали России не всю имеющуюся у них информацию об угрозе теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По данным газеты, враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили американским чиновникам поделиться информацией о террористическом заговоре «сверх необходимого».

При этом канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что немецким спецслужбам не было известно о подготовке теракта в подмосковном концертном зале. По его словам, подобными сведениями, предположительно, располагали в США.