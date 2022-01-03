В США суд перенёс слушания по делу против россиянина Клюшина

В США суд перенёс слушания по делу против экстрадированного из Швейцарии российского бизнесмена Владислава Клюшина на 5 января, следует из трансляции заседания. Известно, что о переносе и дополнительном времени просил адвокат Клюшина. Об этом сообщает РИА Новости.

Учредитель компании «M13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга, Владислав Клюшин был экстрадирован в США из Швейцарии 18 декабря 2021 года. Его обвиняют в том, что при операциях с ценными бумагами он пользовался непубличной корпоративной информацией, похищенной хакерскими методами с участием нескольких сообщников.

По мнению представителя посольства РФ в Берне Владимира Хохлова, выдача российского бизнесмена в США является очередным эпизодом «охоты» Вашингтона на граждан России в третьих странах. Он отметил, что экстрадиция произошла спустя несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.

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