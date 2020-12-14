В США стартовали заседания выборщиков

https://static.news.ru/photo/070029ea-3e23-11eb-bc37-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выборщики в ряде штатов США на восточном побережье приступили к работе в 10:00 по местному времени (18:00 мск). Как ожидается, они определят того, кто станет новым президентом Соединённых Штатов.

Как правило, результаты становятся известны в тот же день благодаря федеральным СМИ. Конгресс утвердит окончательные результаты лишь 6 января. Самое позднее заседание выборщиков стартует на Гавайях — в 19:00 (03:00 мск), передаёт РИА Новости.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности, незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

Согласно предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у Трампа.

8 декабря республиканцы в Конгрессе США отказались принять резолюцию о признании Джо Байдена новым президентом страны, говорится в заявлении лидера демократического большинства палаты представителей конгресса Стени Хойера.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп теоретически может вернуться на пост главы государства, считает директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен, автор ежегодных «шокирующих прогнозов» банка.