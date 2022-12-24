The American Conservative сравнил Зеленского с царем Иродом

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Издание The American Conservative сравнило президента Украины Владимира Зеленского с царем Иродом, а современные США — с близкой к упадку Римской республикой. Автор статьи Деклан Лири пишет, что именно финансовая помощь крупной державы удержала на плаву жестокого правителя.

По мнению колумниста журнала, поездка Зеленского в США за очередным пакетом финансовой помощи в $45 млрд похожа на поездку Ирода в Рим за титулом «избранного» царя Иудеи и средствами на войну с парфянами.

Окруженный с обеих сторон Антонием и Октавианом — двумя самыми могущественными людьми во всей истории Рима, — Ирод вышел из сената царем, а правители того, что к тому времени давно уже было империей, следовали за ним. Сначала он отправился на большой пир в дом Антония, а затем вернулся на восток в долгий и ожесточенный поход. 12 лет спустя Республики не стало, — пишет Лири.

В своей аналогии автор отметил, что поддержка царя Ирода оказалась частью давно намеченного неудачного курса. Журналист указал, что США необходимо вовремя пересмотреть свои приоритеты, поскольку поддержка власти Зеленского способна завершиться для мира необратимыми последствиями.

Ранее кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг назвал «омерзительной» помощь, которую власти США оказывают «нацистскому правительству Украины». По его словам, если бы он голосовал в конгрессе во время рассмотрения вопроса о выделении средств Киеву, то выступил бы против «всей коррумпированной, провоенной, империалистической Демократической партии».

Член палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, в свою очередь, назвала Украину 51-м штатом США, раскритиковав Белый дом за политику помощи Киеву. Она также задалась вопросом, какую должность занимает в правительстве США украинский президент Владимир Зеленский.