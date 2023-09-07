В США сравнили возможности военных беспилотников России и НАТО Экс-разведчик Риттер: Россия превзошла НАТО в разработке военных беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

Россия добилась явных успехов в разработке беспилотников военного назначения, сообщил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. В интервью журналисту Гарланду Никсону он отметил, что, если бы сейчас между РФ и НАТО вспыхнул вооруженный конфликт, в войне дронов у Альянса было бы мало шансов добиться превосходства.

Если между Россией и армией образца НАТО начнется столкновение, русские будут доминировать на поле боя как минимум в войне дронов, — сказал Риттер.

По его словам, в условиях современного боя применение беспилотников имеет большое значение, и Россия успела это осознать, переформатировав свою армию. Вооруженным силам США лишь предстоит осуществить подобные трансформации, заключил Риттер.

На сегодняшний день российские войска активно применяют беспилотники в рамках спецоперации на Украине. В частности, используются так называемые дроны-камикадзе «Герань-2» и «Ланцет». Барражирующие боеприпасы хорошо зарекомендовали себя в боях.

На этом фоне конструкторское бюро «Восток» анонсировало новую разработку — беспилотник «Скальпель». Аппарат будет оснащен специальным отсеком для полезной нагрузки, что сделает его более универсальным — военные сами будут решать, чем оснащать дрон. Предполагается, что «Скальпель» сможет преодолевать порядка 40 км на скорости до 120 км/ч.