В США сравнили российскую армию с американской Ветеран ВС США Дрейвен: американскую армию при столкновении с Россией ожидает разгром

Фото: Petty Officer 2nd Class Christin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен заявил, что американские войска потерпели бы сокрушительное поражение при столкновении с армией России. Такой же исход он предрек в Twitter и в противостоянии с Китаем.

Как тот, кто служил и видел нашу армию, когда она была сильнее, чем сейчас, я могу подтвердить, что наши войска потерпели бы сокрушительное поражение в битве против России или Китая, — заверил Дрейвен.

По его мнению, ослаблению армии США способствовало внедрение прогрессивной либеральной политики в военные структуры. Кроме того, в стране упал уровень образования, что негативно отразилось на армии. Ветеран также указал на упадок, в котором находится экономика США.

Китай с Россией могли бы победить нас своей экономикой еще до попадания на поле боя, — считает он.

Впрочем, если Пекин и Москва «устанут от методов» Вашингтона, то США ожидает «быстрый и насильственный конец» и в военном, и в экономическом плане, заключил Дрейвен.

Ранее Ноктис Дрейвен заявил, что Украина — умирающий пациент, над которым издевается Запад по требованию Вашингтона. Он добавил, что конфликт не заканчивается, так как западные страны продолжают активно поставлять Киеву вооружения. Он назвал эти действия «бессердечными и жестокими».