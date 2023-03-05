В США сравнили Крым с Техасом Журналист Наполитано: Крым неотделим от России, как Техас — от США

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 «Вышний Волочёк» в бухте Севастополя

Ведущий Youtube-канала Judging Freedom американский журналист Эндрю Наполитано высмеял в Twitter идею Запада лишить Россию Крыма. По его словам, это столь же глупо, как лишить США штата Техас.

[Идея о том, что] Крым может быть «освобожден» от России — это все равно, что Техас освободить от американцев и передать Мексике, — заявил он.

Наполитано также прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам, это было одно из самых рациональных выступлений от глав государств за последнее время. Журналист добавил, что российский лидер прекрасно понимает, что за украинским кризисом стоит Запад, а его эскалации способствовало расширение НАТО.

Ранее президент США Джо Байден выразил сомнения в том, что Украина сможет быстро вернуть себе Крым. По его словам, это может произойти не сразу после некоего переходного периода, срок которого американский лидер не назвал. При этом Байден подчеркнул, что США не станут указывать Украине, на чем заканчивать конфликт с Россией.