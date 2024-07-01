В США сравнили конфликт на Украине и войну во Вьетнаме Кент: отправка американских военных подрядчиков на Украину приведет к катастрофе

Фото: Consolidated Howard C. Breedlove/U.S._Army/Global Look Press

Война во Вьетнаме

Решение отправить американских военных подрядчиков на Украину может привести к эскалации конфликта с Россией, заявил кандидат от Республиканской партии США в избирательном округе Вашингтона, офицер спецназа в отставке Джо Кент в беседе с журналистом издания The American Conservative. По его словам, это будет катастрофой для интересов Соединенных Штатов «вроде Вьетнама».

Публичное рассмотрение вопроса о привлечении американских военных подрядчиков в Украину администрацией Байдена является эскалацией и безрассудством. Подобное направление военных подрядчиков или советников — это то, с чего начинаются катастрофы вроде Вьетнама, — сказал Кент.

Ранее CNN со ссылкой на четырех неназванных чиновников в администрации президента США Джо Байдена сообщил, что Белый дом готовит планы отказаться от де-факто запрета на отправку военных подрядчиков США на Украину. Предполагается, что их главной задачей там будет ремонт и обслуживание вооружения, предоставленного США.

Если эту идею одобрят, то военные подрядчики США смогут появиться на Украине уже в 2024 году. Чиновники в Белом доме считают, что это ускорит обслуживание вооружения, поставленного Киеву из США. CNN напомнил, что вооружение, поставленное Соединенными Штатами, получило значительный ущерб в ходе боевых действий и его приходится отправлять для ремонта в Польшу, Румынию и другие страны НАТО.