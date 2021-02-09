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В США спутали баллистическую ракету с НЛО

06:05, 10 февраля 2021 19
Фото: Elliot Wagland/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неопознанный летающий объект, который активно фотографировали пользователи соцсетей в штате Флорида, оказался баллистической ракетой американских ВМС.

Ролики с необычным светящимся объектом, похожим на комету, заполонили соцсети 9 февраля. Наибольшей популярностью пользовались снимки НЛО в вечернем небе над океаном, сообщает телеканал Fox News.

Вскоре выяснилось, что американцы снимали не НЛО, а выпущенную на испытаниях с субмарины баллистическую ракету Trident II, способную нести ядерное оружие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, несмотря на множество аномалий и катаклизмов, которые произошли в 2020 году, вряд ли стоит ожидать появления НЛО в текущем году. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров. Однако, по его словам, этому могут поспособствовать определённые события, происходящие в нашей Галактике.

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