В США запустили серийное производство F-35 В США начали серийное производство F-35 спустя 20 лет после первого полета

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

В США F-35 допустили к полномасштабному производству через почти 20 лет после первого полета истребителя, передает РИА Новости. При этом по данным агентства, большинство F-35 являются небоеспособными. Согласно сентябрьскому отчету Счетной палаты, частично боеспособных военных самолетов — 54,69%, полностью боеспособных — 27,75%, это значительного меньше того, что требуется.

В своих отчетах о состоянии F-35 Пентагон использует формулировку mission capable, что означает способность истребителя летать и выполнять определенные задачи, однако полная боевая готовность должна обозначаться как full mission capable.

Отмечается, что также возникли трудности с ремонтом военных самолетов из-за нехватки запчастей. В декабре прошлого года в Счетной палате рассказали, что из семи ее рекомендаций Минобороны США и Lockheed Martin полностью выполнили три, еще три — частично, а одну проигнорировали. Таким образом, как пишет агентство, производитель продолжает выпускать бракованные истребители, а об их недостатках будут узнавать «по ходу дела».

Ранее заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов заявил, что истребитель F-35 может представлять серьезную силу, в отличие от F-16. Он отметил, что, несмотря на новизну, у самолета, как у любой техники, есть недостатки. В частности, по словам Попова, F-35 не такой потенциальный победитель воздушных боев, как о нем говорят на Западе.