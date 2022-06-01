В США спрогнозировали, сколько продлится спецоперация на Украине Блинкен: боевые действия на Украине продлятся еще много месяцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Вашингтон считает, что боевые действия на Украине продлятся еще «много месяцев», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Представитель Белого дома подчеркнул, что Штаты не заинтересованы в эскалации и стремятся вместе с союзниками по военно-политическому блоку всячески ее избежать, передает РИА Новости.

Мы не можем предсказать, как и когда это разрешится. По нашим лучшим оценкам на сегодняшний день, данный конфликт продлится еще много месяцев, — резюмировал Блинкен.

Он заверил, что Вашингтон предоставит Киеву все необходимое для самозащиты. Кроме того, госсекретарь США выразил надежду, что Россия «ощутит на себе давление со стороны максимально возможного числа стран».