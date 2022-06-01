Вашингтон считает, что боевые действия на Украине продлятся еще «много месяцев», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Представитель Белого дома подчеркнул, что Штаты не заинтересованы в эскалации и стремятся вместе с союзниками по военно-политическому блоку всячески ее избежать, передает РИА Новости.

Мы не можем предсказать, как и когда это разрешится. По нашим лучшим оценкам на сегодняшний день, данный конфликт продлится еще много месяцев,резюмировал Блинкен.

Он заверил, что Вашингтон предоставит Киеву все необходимое для самозащиты. Кроме того, госсекретарь США выразил надежду, что Россия «ощутит на себе давление со стороны максимально возможного числа стран».