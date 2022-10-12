В США спрогнозировали мировую рецессию в ближайшие полгода Глава банка JPMorgan Chase Даймон спрогнозировал мировую рецессию в ближайшие полгода

Фото: Erik Mcgregor / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Глава одного из крупнейших банков в мире JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что США и мировая экономика могут вполне вероятно столкнуться с рецессией в течение полугода, сообщает телеканал CNBC. Он добавил, что основными факторами стали значительное повышение процентных ставок, конфликт на Украине, бешеная инфляция и непредсказуемая политика ФРС США. Банкир отметил, что Европа уже находится в рецессии.

Это очень, очень серьезные вещи, которые, как я думаю, могут подтолкнуть США и весь мир — при том, что Европа уже находится в рецессии — они могут подтолкнуть США к рецессии через шесть-девять месяцев, — рассказал Даймон.

Он также указал на то, что в США ожидается значительное сокращение объемов онлайн-продаж в праздничные дни из-за высокой инфляции и растущих процентных ставок.

Председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер ранее заявил, что повышение цен на газ в Евросоюзе вызвано разобщенной газовой политикой стран — участниц объединения. Он пояснил, что в настоящее время каждая страна пытается решить вопрос с поставками энергоресурсов и их стоимости обособленно. Из-за этого, по словам политика, растет спрос и вместе с ним стоимость на энергоносители. Евродепутат отметил, что Евросоюзу следует заключать долгосрочные контракты, чтобы получить более низкие цены.