В США спрогнозировали курс внешней политики страны после выборов

Фото: Keiko Hiromi/AFLO

США

Старший научный сотрудник и директор отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса в Вашингтоне Майкл О’Хэнлон заявил, что после промежуточных выборов в конгресс внешняя политика США вряд ли кардинально изменится. Эксперт пояснил, что Республиканская партия и Демократическая партия во многом разделяют единую позицию. Он добавил, что по ситуации на Украине и в отношениях с Китаем политика не сильно изменится, пишут «Известия».

Я не думаю, что внешняя политика по итогам ноябрьских выборов сильно изменится. По ситуации на Украине и Китаю, несмотря на некоторые разногласия, обе партии во многом придерживаются единой позиции, — рассказал О’Хэнлон.

Он также не увидел перспективу изменения курса в отношении Ирана, так как при демократах у власти США не продвинулись по ядерной сделке.

Обозреватель CNN Стивен Коллинсон ранее заявил, что президент России Владимир Путин добился своего от США, так как поддержка Киева со стороны Вашингтона дала «первые трещины». Журналист пояснил, что недавний призыв демократов к президенту Байдену к дипломатии с Москвой стал первым признаком ослабления политики США в отношении Украины. По его словам, произошедшее является «политической катастрофой». Публицист отметил, что республиканцы уже выразили свое намерение сократить помощь Киеву в случае победы на выборах в конгресс.