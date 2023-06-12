В США спрогнозировали исход президентских выборов 2024 года Аналитик Уолтер: выборы президента США приведут к победе Байдена по сценарию 2020 года

Фото: White House Office / Keystone Press Agency

Аналитик Эми Уолтер рассказала телеканалу CBS, что президентские выборы в США в 2024 году могут повторить сценарий 2020 года, когда действующий американский лидер Джо Байден победил экс-главу Белого дома Дональда Трампа. По ее словам, на выборах в следующем году будут голосовать «те же типы избирателей», которые не хотят, чтобы к власти пришел Трамп. Эксперт отметила, что люди в 2020 году голосовали не за Байдена, а против Трампа.

Кажется, что речь будет идти о тех же «типах» избирателей. Эти избиратели могут быть и не в восторге от Джо Байдена, от его деятельности, но они будут считать, что у них нет другого выбора, кроме как проголосовать за него, поскольку они не приемлют альтернативу, — сказала Уолтер.

Она также указала на сходство с выборами в 2016 году, когда людей не устраивал ни один из кандидатов.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после своей победы на выборах в 2024 году он выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера Джо Байдена из Белого дома. Политик призвал своих избирателей выступить против «коррумпированного политического истеблишмента».