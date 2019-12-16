https://static.news.ru/photo/5539c814-2006-11ea-8e72-fa163e074e61_660.jpgСобор Парижской Богоматери Фото: Richard Callis/www.imago-images.de/Global Look Press
В американском штате Миссури прихожане церкви Святой Троицы создали реплику собора Парижской Богоматери из имбирных пряников, которая почти полностью съедобна.
Лиза Стиффлер, её супруг и ещё один прихожанин начали работы над конструкцией в сентябре. Они собрали 30-сантиметровый 3D-пазл, чтобы лучше понять дизайн собора. Затем Лиза увеличила размеры в восемь раз и создала картонный макет.