https://static.news.ru/photo/5539c814-2006-11ea-8e72-fa163e074e61_660.jpg Собор Парижской Богоматери Фото: Richard Callis/www.imago-images.de/Global Look Press

В американском штате Миссури прихожане церкви Святой Троицы создали реплику собора Парижской Богоматери из имбирных пряников, которая почти полностью съедобна.

Лиза Стиффлер, её супруг и ещё один прихожанин начали работы над конструкцией в сентябре. Они собрали 30-сантиметровый 3D-пазл, чтобы лучше понять дизайн собора. Затем Лиза увеличила размеры в восемь раз и создала картонный макет.

Missouri woman recreates Notre Dame Cathedral out of gingerbread pic.twitter.com/HDF6FTDuyV — News12CT (@News12CT) December 14, 2019

Потом американцы испекли 50 партий имбирных пряников — около 450 штук — и соединили их между собой. Общий вес пряничного собора составляет 204 кг, уточняет CTV News.

Как писал NEWS.ru, работы по восстановлению Нотр-Дама начнутся в Париже не раньше конца 2020 года. Собор получил серьёзные повреждения при пожаре весной 2019 года.