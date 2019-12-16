Собор Парижской Богоматери Собор Парижской Богоматери Фото: Richard Callis/www.imago-images.de/Global Look Press

В американском штате Миссури прихожане церкви Святой Троицы создали реплику собора Парижской Богоматери из имбирных пряников, которая почти полностью съедобна.

Лиза Стиффлер, её супруг и ещё один прихожанин начали работы над конструкцией в сентябре. Они собрали 30-сантиметровый 3D-пазл, чтобы лучше понять дизайн собора. Затем Лиза увеличила размеры в восемь раз и создала картонный макет.

Потом американцы испекли 50 партий имбирных пряников — около 450 штук — и соединили их между собой. Общий вес пряничного собора составляет 204 кг, уточняет CTV News.

Как писал NEWS.ru, работы по восстановлению Нотр-Дама начнутся в Париже не раньше конца 2020 года. Собор получил серьёзные повреждения при пожаре весной 2019 года.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях