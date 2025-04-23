В США создали группу по искоренению «антихристианских предубеждений» AFP: Трамп собрал группу по искоренению антихристианских предубеждений в США

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп создал группу по искоренению «антихристианских предубеждений», сообщает телеканал France 24. Ее первое заседание провела генпрокурор страны Пэм Бонди.

Новый орган американской администрации будет сотрудничать с госструктурами на уровне штатов и религиозными организациями для выявления и устранения злоупотреблений федерального правительства. Чиновникам предложено привести примеры предубеждений против христианства на их работе.

Межконфессиональная организация Interfaith Alliance выступила с осуждением действий Трампа. Там считают, что в США нет распространенных антихристианских предубеждений. Поддержание этого мифа глубоко оскорбительно для настоящих преследований христиан по всему миру, подчеркнули в Interfaith Alliance.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения деятельности Трампа достиг самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Согласно серии опросов службы Ipsos для Reuters, только 42% американцев поддерживают нынешнюю политику республиканца, тогда как 53% выражают недовольство его действиями. Снижение одобрения, по мнению аналитиков, может быть связано в том числе с недавними решениями администрации Трампа в отношении университетов, которые были объявлены слишком либеральными.