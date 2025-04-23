Президент США Дональд Трамп создал группу по искоренению «антихристианских предубеждений», сообщает телеканал France 24. Ее первое заседание провела генпрокурор страны Пэм Бонди.
Новый орган американской администрации будет сотрудничать с госструктурами на уровне штатов и религиозными организациями для выявления и устранения злоупотреблений федерального правительства. Чиновникам предложено привести примеры предубеждений против христианства на их работе.
Межконфессиональная организация Interfaith Alliance выступила с осуждением действий Трампа. Там считают, что в США нет распространенных антихристианских предубеждений. Поддержание этого мифа глубоко оскорбительно для настоящих преследований христиан по всему миру, подчеркнули в Interfaith Alliance.
Ранее стало известно, что рейтинг одобрения деятельности Трампа достиг самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Согласно серии опросов службы Ipsos для Reuters, только 42% американцев поддерживают нынешнюю политику республиканца, тогда как 53% выражают недовольство его действиями. Снижение одобрения, по мнению аналитиков, может быть связано в том числе с недавними решениями администрации Трампа в отношении университетов, которые были объявлены слишком либеральными.