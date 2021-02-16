В США создадут специальную комиссию для расследования штурма Капитолия

https://static.news.ru/photo/113f7c14-705d-11eb-b863-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Расследованием обстоятельств штурма Капитолия 6 января займётся специально созданная для этого комиссия. Об этом заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Комиссия займётся выявлением всех причастных к беспорядкам, а также установлением фактов вмешательства в процедуру передачи власти, передаёт «ТВ Центр». Создание комиссии было инициировано после того, как Верхняя палата Конгресса США 13 февраля не набрала необходимых двух третей голосов для вынесения импичмента бывшему президенту Дональду Трампу.

Напомним, 6 января, во время утверждения конгрессом итогов президентских выборов, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Членов конгресса эвакуировали. Во время беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. Экс-президента после этих событий обвинили в подстрекательстве к мятежу.

Как сообщал NEWS.ru, недалеко от Белого дома в Вашингтоне задержали женщину, в машине которой нашли заряженный пистолет. Американка заявила, что хочет передать письмо президенту страны Джо Байдену.