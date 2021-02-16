В США создадут специальную комиссию для расследования штурма Капитолия

Расследованием обстоятельств штурма Капитолия 6 января займётся специально созданная для этого комиссия. Об этом заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Комиссия займётся выявлением всех причастных к беспорядкам, а также установлением фактов вмешательства в процедуру передачи власти,
Напомним, 6 января, во время утверждения конгрессом итогов президентских выборов, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Членов конгресса эвакуировали. Во время беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. Экс-президента после этих событий обвинили в подстрекательстве к мятежу.
Как сообщал NEWS.ru, недалеко от Белого дома в Вашингтоне задержали женщину, в машине которой нашли заряженный пистолет. Американка заявила, что хочет передать письмо президенту страны Джо Байдену.