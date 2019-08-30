https://static.news.ru/photo/14ab6c32-cbd1-11e9-93bb-fa163e074e61_660.jpg Серхан Бишара Серхан Фото: Wikimedia

Убийца американского сенатора и кандидата в президенты Роберта Френсиса Кеннеди Серхан Бишара Серхан, который отбывает пожизненное заключение в калифорнийской тюрьме, получил ножевые ранения. Инцидент произошёл во дворе исправительного учреждения, там же его обнаружили охранники.

Ранение оказалось достаточно серьёзным, его пришлось переправить в больницу, которая находится за пределами тюрьмы сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники. Сейчас состояние мужчины врачи оценивают как стабильное.

Подозреваемый в нападении на него уже опознан и изолирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Серхан застрелил Кеннеди во время предвыборной кампании сенатора в 1968 году. Мужчина был приговорен к смертной казни, однако позднее приговор был заменён на пожизненное заключение.

Ранее в США из-за передозировки наркотиками умерла внучка Роберта Кеннеди Сирша Кеннеди Хилл. Как писал News.ru, в Америке эту смерть назвали «проклятием Кеннеди», которое продолжает убивать спустя долгие годы.