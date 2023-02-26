В США раскрыли сроки полной капитуляции Зеленского Американский разведчик Риттер заявил, что ВСУ полностью разгромят к октябрю

Фото: Министерство обороны Украины

Украинская армия будет полностью уничтожена к октябрю 2023 года, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем блоге на YouTube. По его мнению, ВСУ едва ли смогут выстоять до конца лета.

Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете, — сказал Риттер.

Ранее обозреватель Майкл Гудвин в статье, опубликованной New York Post, отметил, что Украина не может победить в противостоянии с Россией из-за медлительности стран Запада в вопросе поставок оружия Киеву. В качестве примера он привел то, как соответствующие решения принимаются администрацией США.

Он добавил, что еще месяц назад Вашингтон согласился передать Украине танки Abrams, однако теперь в Белом доме говорят, что им может потребоваться до двух лет, чтобы добраться до линии фронта. Слова Байдена о том, что он «пока» не собирается поставлять Украине истребители F-16, по мнению обозревателя, и вовсе могут означать «никогда».