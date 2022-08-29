В США признались в ошибочном прогнозе относительно российской экономики BI: в США серьезно ошиблись в прогнозах насчет устойчивости российской экономики

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Американские аналитики не ожидали, что экономика России окажется настолько устойчивой к внешнеполитическим вызовам, пишет обозреватель Business Insider Джордж Гловер. Он отмечает, что в Вашингтоне были уверены в начале сложного этапа для России после спецоперации и введения санкций. Однако, по словам эксперта, российская экономика продемонстрировала огромную устойчивость.

Российская экономика процветает — вопреки всем пророчествам Уолл-стрит, — пишет автор BI.

Ранее британский журнал The Economist назвал три причины, повлиявшие на то, что экономика России выстояла под беспрецедентным давлением Запада. Издание назвало первым фактором грамотные действия Центробанка. Там смогли быстро принять меры по недопущению экономического коллапса. Среди них, в частности, называется удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за капиталом, что укрепило рубль и способствовало снижению инфляции.

В The Economist считают, что второй фактор уходит корнями в историю России. Только за последнюю четверть века страна переживает пятый экономический кризис, жители России научились приспосабливаться к подобным вызовам и трудностям.

Третьим фактором в издании назвали нефть. На ее добычу мало повлияли антироссийские санкции. Кроме того, с начала спецоперации ЕС закупил у России ископаемого топлива на $85 млрд.