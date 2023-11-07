В США сообщили об «опасных маневрах» российских спутников LeoLabs: российский спутник «Ресурс-П» №3 совершил «опасный маневр»

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Спутник «Ресурс-П»

В американской компании LeoLabs заявили, что российские спутники «Ресурс-П» № 3 и «Космос-2562» совершили опасные маневры по неожиданному сближению и переходу на новые орбиты, сообщает издание SpaceNews. Несколько лет Космические силы США считали «Ресурс-П» № 3 неработоспособным.

Издание отмечает, что маневры российских космических аппаратов дают представление о потенциальных опасностях, с которыми могут столкнуться спутники Штатов. В ноябре 2022 года техническое устройство дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 3 совершил маневр, приблизившись к «Космосу-2562».

Изучив полученные сведения, в американской компании пришли к выводу, что не всегда космические аппараты, считающиеся неактивными, правильно характеризовать как неработоспособные. Согласно данным LeoLabs, в октябре 2023 года «Ресурс-П» № 3 совершил маневр по уходу с орбиты, сейчас он, вероятно, не существует. «Космос-2562» все еще находится на орбите, но, скорее всего, также сойдет с нее в ближайшем будущем.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о том, что перед госкорпорацией стоит задача перейти к серийному производству спутников, чтобы догнать другие мировые державы. Сейчас актуальные темпы выпуска космических аппаратов в России — всего 40 штук в год, в то время как в США ежегодно создается около трех тысяч аппаратов, а в Китае около полутора тысяч.