В США сообщили об обысках в зданиях, якобы связанных с Вексельбергом NBC: полиция и ФБР провели обыски в двух зданиях, якобы связанных с Вексельбергом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Вексельберг

Сотрудники ФБР и полиции США провели обыски в двух зданиях в Нью-Йорке, которые могут быть связаны с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом, сообщает NBC со ссылкой на источников, знакомых с ситуацией. По информации телеканала, американские правоохранители провели обыски в высотке на Парк-авеню на Манхэттене и в особняке в Саутгемптоне.

Документы свидетельствуют, что эти объекты собственности связаны с находящимся под санкциями российским предпринимателем Виктором Вексельбергом, — сообщает телеканал.

Спикеры NBC уточнили, что против российского предпринимателя не выдвинули никаких обвинений, а действия сотрудников спецслужб и полицейских обусловлены «сохраняющимися санкциями», действующими против Вексельберга. По результатам обысков, объекты собственности не были арестованы.

Ранее под очередной пакет санкций Вашингтона попали яхта и самолет олигарха Вексельберга. Помимо этого, Финансовая гвардия Италии арестовала яхту бывшего основного бенефициара «Еврохима» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость актива, заблокированного в рамках санкций ЕС, составляет €530 млн. Также были арестованы яхты миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.