В США сообщили о значительном росте заболевания сифилисом CDC: в США заболеваемость сифилисом выросла на 78,9% за пять лет

Фото: dpa/Global Look Press

Число заболеваний сифилисом в США с 2018 по 2022 годы увеличилось почти на 80%, об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и предотвращению болезней (CDC) при Министерстве здравоохранения страны. Отдельно ведомство опубликовало данные по врожденному сифилису в стране.

Согласно приведенной статистике, в 2022 году на территории США было выявлено 203,5 тысячи случаев сифилиса на разных стадиях заболевания. Это на 78,9% выше показателей 2018 года, когда было обнаружено 113,7 тысячи случаев. При этом по сравнению с 2021 годом показатели 2022-го выросли на 17%.

Что касается случаев врожденного сифилиса, то в 2022 году в США их число достигло 3,7 тысячи, что на 30,6% больше, чем в 2021 году и на 183,4% выше показателей пятилетней давности.

Ранее дерматовенеролог Юлия Галлямова рассказала, что вероятность заразиться бытовым сифилисом через предметы ничтожно мала. При этом, по ее словам, полностью исключить такую возможность можно только после анализов.

В свою очередь дерматовенеролог Наталия Жовтан предупредила, что высыпания на коже при сифилисе появляются через 10 недель после заражения. Она отметила, что пораженный участок тела становится ярко-розовым, без четких границ, что и отличает сыпь при сифилисе от «обычного раздражения». Медик подчеркнула, что чаще всего страдают ладони, подошвы, а также слизистые.